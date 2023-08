Homeworld 3 : un nouveau trailer pour la Gamescom

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

On apprend pas grand chose, mais c'est joli

Homeworld est une série de jeux de stratégie dans un univers de science-fiction. Commandez votre flotte et protégez à tout prix votre civilisation et votre peuple.Homeworld 3, le prochain volet de la saga, est en orbite à la Gamescom à Cologne. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été diffusé. L'histoire prend place plusieurs décennies après le dénouement de Homeworld 2 et de l'âge d'or de la prospérité galactique.Le trailer, s'il est plutôt beau, ne montre finalement qu'assez peu d'images de gameplay, on espère en voir plus bientôt.La sortie d'Homeworld 3 est prévue pour février 2024 sur PC.