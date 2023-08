Crimson Desert : un trailer spécial Gamescom

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:35:00 par Romain Cappelletti

Grosse baston !

Crimson Desert est un jeu d'action-aventure solo en monde ouvert qui vous propose de participer à des batailles épiques, avec un gameplay qui a l'air très violent et bourrin.Vous pourrez aussi explorer le monde, discuter avec de nombreux personnages, chasser, pêcher et remplir des quêtes pour venir en aide à la populace.Le trailer dévoile de très beaux graphismes, on espère que le jeu restera à ce niveau pour sa sortie.On a pas encore de date de sortie officielle, mais le jeu devrait être disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.