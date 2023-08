The First Descendant fait parler de lui avant la bêta

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Défonce multijoueur

The First Descendant a profité de la Gamescom pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, il s'agit d'un shooter mâtiné d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne, prévu pour une sortie à la fin de l'année.Une bêta cross-plateformes sera ouverte du 19 au 25 septembre 2023. Vous pourrez y accéder via PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Vous incarnez un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité.