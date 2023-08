Deux trailers pour Payday 3

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:05:00 par Romain Cappelletti

Je suis mort, pourquoi il y a Ice-T ?

A l'occasion de la Gamescom, Payday 3 nous fourni de nouvelles informations, et surtout 2 nouveaux trailers.Le célèbre jeu de casses et de pillages de banques en coop revient avec le très attendu Payday 3.Le premier trailer est une vidéo en live-action mettant en scène un braquage pour bien mettre les joueurs dans l'ambiance.Les plus cultivés d'entre-vous reconnaîtrons la voix du célèbre rappeur Ice-T dans le second trailer, qui montre un briefing de mission, suivi d'un confrontation avec la police.Payday 3 sortira le 21 septembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.