Starfield : une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Au-delà de l'infini

Le très attendu Starfield, signé Bethesda, sortira le 6 septembre sur PC et Xbox Series. Il s'est offert, à l'occasion de la Gamescom, une nouvelle vidéo.Le jeu se déroule en 2033, alors que l'humanité explore les confins de l'univers dans le but de coloniser de nouvelles planètes et les bousiller à leur tour.Vous allez intégrer un groupe d'explorateurs à la recherche d'artefacts, à travers la galaxie. Et plonger dans d'étonnants et sombres secrets. Tadaaaaaaaam !Plus de 1000 planètes uniques sont à découvrir dans le jeu. Autant dire que la durée de vie devrait être à la hauteur...