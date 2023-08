Warstride Challenges arrive bientôt

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 11:25:00 par Romain Cappelletti

Ce genre de jeu sur consoles, ça devrait être interdit

Warstride Challenges est un fast-FPS qui vous demandera de finir chaque niveau le plus rapidement possible.Dans Warstride Challenges, vous enchaînerez les niveaux avec un objectif simple : finir le plus rapidement possible.Cela signifie que vous devrez apprendre à maîtriser parfaitement vos mouvements et votre arsenal d'armes, mais aussi connaître le niveau sur le bout des doigts.Il s'agit d'un jeu destiné aux joueurs résilients et perfectionnistes, qui ne sont satisfaits qu'en étant les meilleurs.Warstride Challenges sortira le 7 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series