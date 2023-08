Wild Country : un jeu de stratégie compétitif

Publié le Jeudi 24 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

On dirait un jeu de société

A l'occasion du Future Game Show, le nouveau studio Lost Narrative présente son prochain jeu : Wild Country.Wild Country est un jeu de stratégie compétitif dans lequel vous devrez prendre le contrôle de la carte, élargir vos frontières et saboter votre adversaire pour être le premier à posséder 5000 $.Collectionnez les cartes, qui correspondent aux actions que vous pouvez faire en jeu, et défiez vos amis en ligne.Une démo jouable sera disponible à la PAX West Seattle, et devrait être rapidement suivie d'une démo en ligne.Si Wild Country sera disponible sur PC et Switch, aucune date de sortie n'a encore été annoncée.