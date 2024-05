- Soulmask : le RPG sort plus tôt que prévu

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Avec des plumes

Suite aux excellents retours faits par les joueurs durant le dernier Playtest, les développeurs de Soulmask ont décidé d'anticiper la sortie de leur jeu... en accès anticipé. Ils anticipent l'anticipé, quoi.Initialement prévu pour le 18 juin, Soulmask sortira finalement vendredi 31 mai, sur PC, via Steam Pour rappel, Soulmask est un RPG en monde ouvert jouable seul, hors ligne, ou en multi jusqu'à 70 joueurs sur un même serveur. Le jeu est développé par Campfire Studio et est édité par Qooland Games.Vous y incarnez l'élu, le dernier homme béni par les Dieux et porteur d'un masque mystérieux. Ce masque va vous permettre d'emprunter et apprendre les compétences des personnages que vous croiserez totu au long de votre route. Vous pourrez également les recruter pour créer votre propre tribu. Au fil du jeu, vous découvrirez de nouveaux masques, avec de nouveaux pouvoirs...