- Lesson Learned, le Tower Defense historique sort mercredi

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'école de la guerre

Développé par MadGamesmith et édité par Gaming Factory, Lesson Learned est un Tower Defense jouable en solo ou en coop. Il sera disponible mercredi 29 mai, sur Steam Le jeu vous entraîne dans 6 périodes historiques différentes. Vous allez aider Franck à construire des défenses dans le but de combattre des ennemis mythiques en version corrompue. Hommes des cavernes, soldates romains, soldats français de la Révolution, chevaliers médiévaux... il vous faudra rassembler des ressources, vous faire des alliés et construire des tours pour vous protéger contre les assauts des armées ennemies.Au fil du temps, vous aurez accès à différentes améliorations pour produire des tours de défense plus performantes.Une nouvelle vidéo a été diffusée.