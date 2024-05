- Warhammer 40,000: Space Marine 2 dévoile ses modes multijoueurs

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Plus on est de fous, plus on crie

Focus Entertainment et Saber Interactive, respectivement éditeur et développeur du jeu, ont dévoilé une nouvelle vidéo pour leur jeu Warhammer 40,000: Space Marine 2.Cette bande-annonce met l'accent sur les modes multijoueurs. Le coop jusqu'à 3, tout d'abord, et le retour des modes versus du premier opus.Space Marines de l’Impérium et du Chaos pourront se foutre sur la gueule dans trois modes compétitifs en 6 contre 6 (Annihilation, Seize Ground et Capture & Control).Les personnages seront, notez au passage, largement personnalisables.Ah, et sinon, les précommandes sont ouvertes sur PlayStation 5, Xbox Series, Steam et Epic Games Store, et dans les boutiques.Sortie toujours prévue pour le 9 septembre.