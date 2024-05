- Serum : le jeu de survie et d'horreur est disponible

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Qui a peur des piquouzes ?

Serum est désormais disponible sur PC, via Steam , en accès anticipé. Le jeu est développé par le studio indépendant polonais Game Island et édité par Toplitz Productions.Pour rappel, il s'agit d'un mélange de survie, de craft, d'exploration, de furtivité, jouable en solo ou en coop. Il vous plonge en plein cauchemar : vous vous réveillez dans un endroit inconnu et des monstres vous poursuivent. On vous a transféré dans le corps un liquide vert fluorescent et mis un implant étrange... il faudra désormais vous injecter régulièrement un serum qui sera la clef de votre survie...en espérant que vous ne muterez pas avant de vous en être sorti...Le jeu est proposé au prix de 24,99 €. Profitez-en, il y a 20% de réduction jusqu'au 6 juin.