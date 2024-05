- Tennis Manager 2024 est sorti sur PC

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

A temps pour Roland

Tennis Manager 2024 est désormais disponible sur PC, sur les principales plateformes de téléchargement, au prix de 35,99 €. Pour rappel, le jeu vous met dans la peau d'un manager sportif à la recherche de la prochaine star.Une liste de plus de 5 000 talents issus des circuits ITF, ATP et WTA vous attendent pour faire votre marché.Vous devrez gérer la carrière de vos protégés, au milieu des stars déjà connues, les contrats, les entraînements, les tournois...Développé par le studio Rebound CG, le jeu promet quelques améliorations comme des entraînements plus proches de ceux réalisés par les vrais sportifs, un nouveau système de santé, de gestion des blessures, plus de contrôle au niveau du manager et même un mode Fantasy où vous pourrez créer vos propres tournois.