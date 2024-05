Madzik - Episode 1, un nouveau hack'n slash inspiré des classiques du genre

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Niveau jeux hack'n slash, les années 90 c'était mieux, non ?

Développé par les canadiens de BKOM Studios, Madzik - Episode 1 est un hack'n slash qui se joue en solo ou en coop. Il s'inspire des classiques du genre sortis dans les années 80 (voire 90). Il vient d'être annoncé pour le 30 mai prochain sur Steam Qui dit épisode 1 dit, forcément, jeu découpé en parties à sortir au fil des mois, et donc aussi prix réduit (il n'a toutefois pas été annoncé).Les joueurs sont transportés dans le monde de Zikverländ, où la lune est responsable du flux de magie et influence la faune et la flore. Alors que le nouveau cycle de la lune amène son lot de dangers, les héros vont se lancer dans une grande quête pour sauver leur monde, alors qu'un mage renégat a ouvert un portail sur un monde parallèle, d'où sortent des créatures cauchmardesques. Vous allez jouer Makino le guerrier ou Veroline la mage, passant de l'un à l'autre persoinnage en un clic.