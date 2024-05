(TEST) Lysfanga : The Time Shift Warrior (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivre. Mourir. Recommencer.

Entre diverses occupations professionnelles et une virée au ski, j'avoue être passé à côté de Lysfanga : The Time Shift Warrior quand il est sorti, en février dernier, sur PC. J'ai toujours gardé un oeil sur le jeu, toutefois, me promettant d'y mettre les mains dès que j'aurais un moment.Ce moment est venu, grâce à la sortie d'une version Nintendo Switch.L'occasion, donc, de découvrir ce projet étudiant devenu grand, ce nouveau studio prometteur, et ce nouvel univers séduisant.En tout cas, Lysfanga, ce n'est pas mal. De quoi se dire que Lysfanga 2, ce sera génial.