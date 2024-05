The Fate of Baldr, un nouveau Tower Defense, chez les vikings

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ragnarok'n roll

The Fate of Baldr vient de sortir sur PC, via Steam . Il s'agit d'un petit jeu développé par le studio indépendant norvégien Ananki Game Studio. Il est proposé à moins de 20 € et une démo gratuite est même disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Ce Tower Defense se déroule chez les vikings. Il est jouable en solo ou en coop. Le but du jeu est de sauver l'âme de Baldr et l'empêcher de tomber aux mains d'autres Dieux, ce qui provoquerait le Ragnarök, autrement dit la fin du monde.Vous allez devoir glaner des ressources alentours et construire des tours de défense. Sans oublier d'aller coller quelques coups de marteau (ou autres armes dont certaines futuristes) aux ennemis.