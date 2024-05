Sanctua : piégé dans un tombeau

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ben ça a l'air sympa tout plein

Jeu français développé par le studio rochellois Choose Red Studio, Sanctua est un jeu multijoueur, coopératif, dans lequel vous allez incarner des aventuriers partis explorer un tombeau. Manque de bol, ce tombeau, issu d'une civilisation inconnue, est le berceau d'un mal ancestral. Vous allez devoir coopérer pour survivre et réussir à sortir de là vivant.Entre puzzles et cache-cache avec des entités maléfiques, le but est de réussir à rouvrir la porte principale avant le temps imparti. Attention, vous risquez durant la partie de vous transformer en Ancien, en créature maléfique. Ce n'est pas une fin en soi et vous pourrez alors choisir de faire le jeu du mal...Sanctua sortira en 2025, sur Steam. Il propose une vue en 3D isométrique... à condition que vous ayez assez de torches pour vous éclairer...