- Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le nouveau DLC se dévoile

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

On remet le couvert

Succès de l'année 2022, Elden Ring s'offre, deux ans après, une extension baptisée Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Elle sortira le 21 juin et est d'ores et déjà disponible en précommande.Les joueurs y exploreront le Royame des Ombres, sur les traces de Miquella.Une vidéo CGI (Computer Generated Image) a été publiée.Ce DLC sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.