The Precinct : un nouveau GTA mais côté flic ?

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Développé par Fallen Tree Games, un studio indépendant anglais, et édité par Kwalee, le jeu The Precinct sortira cette année. Il est prévu sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Inspiré des jeux tels que GTA (les deux premiers) mais offrant une vue en 3D isométrique, The Precinct vous met dans la peau d'une jeune recrue de la Police de la ville fictive d'Averno City. Votre père, flic également, a été tué par les gangs qui gangrènent la ville. Vous allez tenter de mettre de l'ordre là-dedans... quitte à vous affranchir de quelques lois au passage.Le jeu vous plonge dans une atmosphère années 80, s'inspirant aussi des vieux films de cette époque.A suivre de près. Le trailer est plutôt cool.