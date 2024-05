The Witcher 3 s'offre une nouvelle jeunesse

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tous à poil !

Alors qu'il fêtera ses 10 ans l'année prochaine, The Witcher 3 s'offre un nouveau souffle, avec la publication de The Witcher 3 REDkit.Il s'agit du kit de développement, désormais disponible gratuitement. Le même que celui utilisé par les développeurs pour créer le jeu.Ce kit permettra aux fans de pouvoir créer de nouveaux scenarii, de nouvelles quêtes, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, de nouveaux monstres... et même de créer des mods pour améliorer/modifier/transformer le jeu initial.Il n'est disponible que pour ceux qui possèdent déjà le jeu.On attend avec impatience un Nude Witcher.