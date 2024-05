Capes : le jeu de super-héros sort le 29 mai

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Des capes et de crocs-en-jambe

Jeu qui se joue à la manière d'un X-Com, Capes est donc un jeu tactique au tour par tour. Il est développé par Spitfire Interactive et édité par Daedalic Entertainment. Il vient d'être annoncé pour la semaine prochaine, le 29 mai sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Capes vous plonge dans un univers où, il y a 20 ans, les super-vilains ont battu les super-héros. Depuis, ils ont créé une société dans laquelle avoir des super-pouvoirs est interdit.Vous allez tenter de renverser cette tyrannie.Vous allez diriger une escouade de super-héros. Parmi tous ceux que vous aurez recrutés, vous pourrez en choisir 4 et les envoyer en mission. Chacun pourra se servir de ses super-pouvoirs pour combattre les super-vilains et leurs sbires.Deux super-héros ont été dévoilés :