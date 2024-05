- Monster Jam Showdown dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 21 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pneu manie

Milestone, le studio italien spécialiste des jeux de courses, en association avec Feld Motor Sports, développent actuellement le jeu Monster Jam Showdown. Le jeu sortira cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il débarquera le 29 août. Un accès anticipé, en cas de précommande, sera proposé dès le 26 août.Outre les compétitions officielles de Monster Jam, les joueurs pourront découvrir de nombreux environnements tels que le désert de la Vallée de la Mort, les forêts et rivières du Colorado, ainsi que les montagnes de l'Alaska. 40 camions seront proposés, plus 26 via des DLC et plus de 140 carrosseries à débloquer seront incluses dans le jeu.10 modes de jeux différents sont prévus, en local ou en ligne. Le mode Freestyle permet de se faire plaisir avec des figures délirantes, à maîtriser via des tutoriels.Le Showdown Tour permet de jouer à huit modes différents via les 3 biomes (Vallée de la Mort, Colorado, Alaska), pour un mode carrière complet.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.