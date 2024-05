Morbid: The Lords of Ire, un nouveau hack'n slash sur PC et consoles

Publié le Mardi 21 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plongeon dans l'horreur

Signé du studio indépendant anglais Still Running et édité par Maximum Entertainment, le jeu Morbid: The Lords of Ire est désormais disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il s'agit de la suite de leur précédent jeu, qui se déroulait donc dans le même univers, Morbid: The Seven Acolytes, ce dernier, sorti en 2020, étant plus orienté Souls-like et celui-ci, plus action.Vous allez dans tous les cas défoncer des tas d'ennemis, dont des gros boss, dans un monde Fantasy. Le héros, Striver, se déplace dans un monde où pullulent des horreurs et créatures maléfiques.Le jeu met l'accent sur une mécanique de jeu particulière : dans ce monde perturbant, vous pouvez succomber à la folie. D'un côté, cela vous octroie plus de puissance pour défaire plus facilement certains adversaires. De l'autre, cela corrompt votre perception du monde, qui devient alors plus sombre et plus dangereux...De nombreuses armes, de nombreux sorts vous attendent dans le jeu, disponible dès à présent pour environ 25 €.