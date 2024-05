- Undisputed : le jeu de boxe débarque en octobre

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une main de velours dans un gant de fer

Développé par Steel City Interactive et édité par Deep Silver, Undisputed est un jeu de boxe, prévu pour le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait eu un.Le jeu promet une personnalisation approfondie du boxeur, et l'on pourra jouer un homme ou une femme. Un mode carrière permettra de constituer son staff, de négocier des contrats, de gérer l'entraînement... et tenter de devenir une star.Plus de 60 coups sont prévus, 14 salles et, moins drôle, des DLC (gratuits et payants) sont prévus.Le jeu est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam