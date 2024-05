- Die by the Blade : le jeu de combat à l'épée vient de sortir sur PC

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Comme en paternité, parfois, il suffit d'un coup, un seul

Die by the Blade est un jeu de combat à l’épée multijoueur oneshot dans lequel vous incarnez des samouraïs cyberpunks. Il vient de sortir sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Il est proposé au prix de 19,99 €. Il sortira sur consoles au mois d'octobre.Développé par Grindstone, studio indé slovaque, le jeu se veut sauvage et mortel : chaque coup peut envoyer votre adversaire - ou vous - au tapis. Pas de barre de santé. Tout dépend de votre habileté à parer, contre-attaquer, et frapper au bon endroit.Va juste falloir être bon, rapide, précis.