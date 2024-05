(TEST) Men of War II (PC)

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La guerre en bien

Romain et moi avons un point commun : nos origines italiennes. Petit souci, toutefois, ces origines ne sont pas forcément un gage d'amour et de bienveillance durant le période 39-45.Ça reste toutefois la seule chose que nous avons en commun dans nos origines. Car si de mon côté, la famille était plutôt planquée dans le maquis, celle de Romain avait craqué sur l'élégance indémodable des chemises en coton et, surtout, de couleur noire.Bref, Romain a pris un malin plaisir, par respect pour ses ancêtres, à jouer avant tout la campagne du IIIReich dans le jeu. Faudra juste que je pense à lui dire que la petite moustache à la Chaplin, ça ne lui va pas très bien...