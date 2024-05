F1 Manager 2024 pour juillet

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Devenez Jean Todt à la place de Jean Todt

F1 Manager 2024 est annoncé pour le 23 juillet prochain. Ce jeu de management de formule un sera proposé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera vendu 34,99 €. Une version Deluxe sera proposée à 10 € de plus, ajoutant des livrées bonus et des scenarii supplémentaires.Le jeu proposera des livrées costumisables pour la première fois de la saga. Vous pourrez choisir d'intégrer une écurie déjà existante ou créer la vôtre depuis zéro.Pour le reste... c'est du management de F1. Sponsors, pilotes, R&D, budget à maîtriser... rien que du classique.