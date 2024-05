The Land Beneath Us, un nouveau RPG rogue-lite au tour par tour

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Science-Fantasy

The Land Beneath Us est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce dungeon-crawler RPG rogue-lite au tour par tour vous envoie combattre des centaines d’adversaires dans le monde sous-terrain d’Annwn.La subtilité du jeu vient des attaques qui sont imposées selon la direction que vous choisissez d’emprunter. Des combos seront même possibles pour lancer des coups plus puissants. A vous de trouver la bonne approche.Développé par FairPlay Studios et édité par Dea Villagers, The Land Beneath Us vous permettra, au fil des parties, d'améliorer votre personnage grâce à un arbre de compétences, d'utiliser de nombreuses armes (haches, lances, pistolets laser...) et d'enchaîner les combos meurtriers...A découvrir en vidéo.