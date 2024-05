Deathbound : le RPG Dark Fantasy sortira aussi sur consoles

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Souls-like

Deathbound est un action-RPG à l'ambiance Dark Fantasy, qui mélange le classique de la Fantasy avec des éléments techniques et scientifiques plus modernes.Inspiré par la saga Dark Souls, le jeu vous met face à l'Eglise de la Mort, bien décidée à éradiquer toute forme de vie dans la cité d'Akratya.Grâce au Lien, vous allez absorber des essences de guerriers morts au combat et récupérer leurs compétences, leurs souvenirs, et vous en servir pour augmenter votre puissance. A chaque nouvelle essence, vous aurez accès à de nouveaux coups, de nouveaux enchaînements, de nouveaux combos...Deathbound sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Trialforge Studio et édité par Tate Multimedia.