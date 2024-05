Magical Delicacy sur PC et Xbox cet été

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Top chef

Magical Delicacy sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series, et sera disponible via le Xbox Game Pass cet été. Sans plus de précision. Mais c'est un peu plus précis que la date que l'on avait jusque-là : 2024.Il s'agit d'un jeu de plateformes et action, développé par le studio indépendant Skaule et est édité par Whitethorn Games.C'est un mélange de metroidvania et de cuisine dans lequel vous allez incarner Flora, une jeune sorcière dont la passion est de préparer de bons petits repas à ses clients, dans son restaurant de Grat, une ville portuaire.Mais Flora doit explorer la ville pour trouver ses ingrédients et découvrir de nouvelles recettes. Et parfois, ce sera dans des endroits particulièrement dangereux.