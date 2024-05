- Senua's Saga: Hellblade II arrive le 21 mai et s'offre une vidéo

Publié le Mardi 14 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pas toute seule dans sa tête

Suite du jeu sorti en 2016 et signé Ninja Theory, Senua’s Saga: Hellblade II a déjà été annoncé pour le 21 mai prochain. Il sortira sur PC et Xbox Series, avec une présence sur le Xbox Game Pass à sa sortie.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle met l'accent sur la santé mentale.Les développeurs se sont appuyés sur les neurosciences et des témoignages réels, pour en dévoiler plus sur la psychose de Senua et détailler son évolution.En effet, cette suite directe du premier opus, nous permettra de retrouver Senua, ses hallucinations et ses combats contre Hel, la déesse de la mort, et ses sbires. Cette épopée la mènera en Islande.