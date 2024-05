(Test) Magic the Gathering : Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Publié le Lundi 13 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quand on tire, on raconte pas sa vie.

Depuis qu'il a été nommé "spécialiste de Magic The Gathering" et responsable des tests des extensions, Théo déménage tous les 3 mois.Il possède désormais l'une des collections les plus importantes du pays, avec quelques cartes qui lui permettraient de rembourser son prêt étudiant et se constituer un petit pécule pour acheter un bien immobilier, s'il venait à les vendre.Cette collection impressionnante attire malheureusement les convoitises et il a déjà échappé à deux tentatives de cambriolage particulièrement violentes et une tentative d'enlèvement. Même si pour cette dernière, on se demande si ce n'est pas simplement sa mère qui n'a trouvé que ce moyen pour voir son fils qui n'est même pas foutu de lui passer un coup de fil de temps en temps.Enfin bref, Théo a testé une nouvelle extension. Et une des meilleures.