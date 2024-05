Dirge, un jeu de survie gratuit

Publié le Lundi 13 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

4v1

Après deux guerres mondiales, l'Europe du milieu du XXe siècle est exsangue et, surtout, le théâtre de nombreuses apparitions surnaturelles, entités maléfiques et autres horreur paranormales, nées des tourments des champs de batailles.Vous faites partie d'un groupe d'enquêteurs chargé d'identifier et lutter contre ces apparitions.Dirge est un jeu multijoueur, gratuit, jouable à 5, avec 4 joueurs qui incarnent des enquêteurs et 1 joueur qui incarne le monstre. Dans divers lieux lugubres, les uns devront déjouer les pièges et tenter de survivre.A découvrir sur Steam