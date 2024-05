Publié le Lundi 13 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On va buter du streum

Nouveau jeu d'action basé sur le webtoon éponyme, Solo Leveling: Arise est sorti sur PC et mobiles Android et iOS. C'est un jeu signé Netmarble.Vous incarnez Sung Jinwoo, un "hunter", humain destiné à sauver les siens d'une invasion de monstres. Une histoire de rédemption et de quête pour devenir le chasseur ultime, au fil de nombreux combats.Vous pourrez personnaliser vos compétences, récupérer des armes de plus en plus puissantes, et même invoquer une armée des ombres. D'auters chasseurs pourront venir se joindre à vous pour former une équipe invincible.Ou presque.