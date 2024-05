- King Arthur: Legion IX, le nouveau RPG tactique est sorti

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur

King Arthur: Legion IX est un stand alone se déroulant dans l'univers des Knight's Tale, et plus particulièrement dans celui du dernier jeu du studio, King Arthur. Il se déroule dans une Histoire alternative, dans laquelle Arthur, tué par Sir Mordred, est devenu un monstre assoiffé de sang.Ici, toutefois, c'est la célèbre IXe légion romaine, disparue dans les terres d'Avalon, dont vous allez découvrir le destin.Vous allez diriger Gaius Julius Mento, à travers sa quête du Royaume d'Avalon.Nouvelle histoire, nouveaux héros inédits, au nombre de 6, choix moraux, gestion des hommes... King Arthur: Legion IX vous entraîne dans une aventure tragique et violente.Le jeu vient de sortir sur Steam