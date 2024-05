- Aarik And The Ruined Kingdom, jouez à la démo

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Mère d'alors

Aarik And The Ruined Kingdom sortira le 20 juin, sur Steam . Il s'agit d'un jeu d'aventure, narratif, à base de puzzles. Il est développé par Shatterproof Games, et accompagné d'une bande-son relaxante.Le jeu se veut, avant tout, calme et traquille.Pour le tester, sachez qu'une démo est disponible.Le jeu vous entraîne dans un royaume en ruines. Vous êtes Aarik, un jeune garçon qui va tenter de retrouver sa mère. Aidé d'une couronne ornée de quatre pierres précieuses, chacune ayant un pouvoir spécial, il va voyager dans des châteaux, des marécages, des forêtes, des déserts...Les puzzles sont en 3 dimensions : il faudra tourner la caméra pour découvrir de nouveaux points de vue, trouver des solutions...