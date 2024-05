- Into the Emberlands arrive sur Steam cet été

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la saucisse ?

Développé par le studio indépendant Tiny Roar et édité par Daedalic Entertainment, le jeu Into the Emberlands est un mélange d'exploration et de roguelite dans lequel vous allez parcourir le monde et tenter d'aider les Knacks, de petites créatures mignonnes qui n'ont rien à voir avec des saucisses.A l'aide de votre lanterne, en qualité de porteur de la lumière, votre but est de sauver les Knacks et les ramener dans votre village, que vous développerez au fil de vos explorations et des ressources glanées çà et là.Vous pourrez construire de nouveaux bâtiments, dont de nouvelles boutiques qui vous permettront d'accéder à encore plus de ressources.Into the Emberlands sortira cet été, sur PC, via Steam