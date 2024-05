- The Night of the Rabbit est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La nuit, tous les lapins sont gris

A la manière d'Alice, Jerry a suivi un étrange lapin blanc qui l'a mené jusqu'au royaume de Mousewood, un pays où les animaux parlent. Une force maléfique menace ce monde, jetant un voile d'ombre sur la forêt. Jerry va tenter de venir en aide à ses habitants et surtout, va tenter de retrouver le chemin pour rentrer chez lui.The Night of the Rabbit est un jeu d'aventure signé Daedalic Entertainment. Un jeu façon point & clic, à l'ancienne, qui vous tiendra en haleine pendant une vingtaine d'heures.Sorti en 2013 sur PC, où il a rencontré un bon petit succès, il vient de débarquer sur Nintendo Switch.