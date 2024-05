EA Sports F1 24 : les améliorations dévoilées

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Plus beau, plus détaillé, plus mieux en tout ?

EA Sports F1 24 dévoile une nouvelle vidéo. L'occasion de découvrir quelques améliorations apportées au jeu par rapport aux opus précédents.Ainsi, les circuits de Silverstone et le de Spa-Francorchamps ont été retravaillés. Au centimètre près, vous pourrez retrouver chaque aspérité, chaque bosse, chaque bordure des circuits... Des mises à jour ont également été apportées au circuit international de Lusail et au circuit de Jeddah Corniche.De nouveaux sons pour les pilotes ont également été ajoutés, tirés des émissions réelles de F1. Les voitures des 10 écuries ont été recréées à l'aide de données CAO détaillées.Enfin, l'apparence des pilotes a également été améliorée.Le jeu est toujours attendu pour le 31 mai prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Un jeu signé Electronic Arts.