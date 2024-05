(TEST) Bulwark Falconeer Chronicles (PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 9 mai 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Métro, boulot… et dodo.

Des fois, des étudiants et des étudiantes plus aventuriers que la moyenne, postulent à Gamalive pour un stage. Ils en ressortent, en général, marqués à vie. On dénombre deux internements, un qui est parti en retraite au Népal, un autre qui est devenu gardien de chèvres en Lozère et, pire, un dernier qui est entré en politique.Pour autant, on continue de les accepter avec plaisir, en se disant qu'on arrivera bien, un jour, à ne pas en abîmer.Rose est la future recrue estivale, si elle veut toujours intégrer l'équipe après ces révélations. Et, test d'essai oblige, elle s'est frottée à un jeu de construction, de gestion et d'exploration. Avec des dirigeables. On se fait un petit LZ 129 Hindenburg ?