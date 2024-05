La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, la critique du film

Publié le Mercredi 8 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Aut Caesar aut nullus

J'ai une certaine tendresse pour nos amis les singes. Et même si mes dernières expériences dans la jungle n'ont pas été concluantes , je n'hésiterais pas une seule seconde à y retourner si c'était pour aller croiser la route de singes, de gorilles en liberté ou autres orang-outans à l'état sauvage.Quotidiennement, je me bats pour que mes con(s)génères prennent conscience de leur éradication au nom du sacro-saint Nutella et autres produits consommateurs d'huile de palme.Bref, j'aime les singes. Et j'aime les films sur les singes. Et j'aime la saga La Planète des Singes. Et j'aime la nouvelle saga de la Planète des singes. Et il n'y a donc aucune raison que je n'aime pas ce nouvel opus.N'est-ce pas ?