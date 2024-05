- Abiotic Factor, un nouveau survival RPG, sur PC

Publié le Mardi 7 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Half-life 3 ?

Abiotic Factor est un survival RPG multijoueur, jouable jusqu'à 6 joueurs en coop. Il se déroule dans un labo détenu par GATE, un réseau mondial de laboratoires secrets qui étudient les phénomènes paranormaux. Et manque de bol, votre labo est la proie à d'innombrables phénomènes... Artéfacts qui déforment la gravité, créatures surnaturelles qui débarquent sur Terre... vous allez devoir faire face à de multiples dangers.Ajoutez une secte paramilitaire qui débarque dans le but de mettre la main sur ces artefacts...Inspiré des FPS des années 90, Abiotic Factor vous demandera aussi de récupérer un max de ressources pour développer votre base, faire de nouvelles recherches et vous devrez même déplacer vos installations vers des lieux plus adaptés en cours de mission, à l'aide de chariots, transpalettes ou véhicules utilitaires...Le jeu, signé Deep Field Games et édité par Playstack, est disponible sur Steam