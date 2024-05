- Realm of Ink sort en accès anticipé le 17 mai

Publié le Lundi 6 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A l'encre de tes épées

Realm of Ink est un roguelike d'action aventure, un peu dans le même genre que le jeu indé à succès Hadès. Vous devrez progresser de salle en salle tout en tuant tous les ennemis qui vous y attendent. Classique, en somme.Développé par Leap Studio et édité par 663 Games, il vous propose d'incarner Red, une épéiste qui traque le démon renard.Le jeu propose divers styles de combats afin de varier les plaisirs, mais aussi pour vous permettre d'en choisir un qui vous corresponde. L'univers se base autour du folklore raconté grâce à de l'encre de Chine.Realm of Ink vient d'être annoncé pour le 17 mai, en accès anticipé. Il sera proposé via Steam