V Rising en version finale pour le 8 mai

Publié le Lundi 6 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Crocs en jambe

V Rising est un MMO dans lequel vous allez incarner un vampire. Vous pourrez y créer votre clan, convertir et réduire en esclavage des humains, voire construire votre château... Il faudra faire avec les autres vampires, mais aussi les bandits et les chasseurs. Vous devrez aussi bien gérer les villages alentours, source de votre nourriture...Le jeu mélange PvE (joueur contre environnement géré par l'IA) et PvP (joueur contre les autres joueurs).Il sort le 8 mai, dans deux jours donc, en version finale. Cette version inclura un nouveau territoire à explorer, des nouveaux équipements et skins d’armure, des améliorations d’armes, un endgame beaucoup plus poussé et pour les versions consoles, les contrôles au pad. En effet, il sera disponible sur PC et sur Playstation.