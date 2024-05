(TEST) Tales of Kenzera : Zau (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un Zau vers l'inconnu

Je fais partie de ces gens qui sont intéressés par la découverte de cultures autres que la sienne. J'aime rencontrer des gens (si, si) de contrées lointaines, de pays différents, et découvrir leurs us et coutumes, leurs croyances...Alors quand un développeur propose une plongée, tout aussi fantaisiste soit-elle, dans une histoire africaine, j'y plonge sans retenue.Et effectivement, Tales of Kenzera: Zau est un vraie découverte, presqu'un émerveillement au niveau histoire, ambiance visuelle et ambiance sonore.Dommage que le reste ne soit pas à la hauteur.