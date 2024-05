Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Commerce avec la mort

Undead Inc. est sorti sur PC, via Steam . Il s'agit d'un jeu de gestion un peu particulier, puisqu'il va falloir ranger votre éthique et votre morale de côté. Vous allez endosser le rôle d'un boss de labo pharmaceutique. Et votre but est de gagner un max de pognon pour faire plaisir à vos actionnaires qui auront, d'ailleurs, des demandes parfois un peu particulières...Développer des armes chimiques, faire des tests illégaux de vos médicaments, produire de la drogue...Il vous faudra aussi construire et développer votre labo en conséquence.Le jeu est développé par Rightsized Games et édité par Team17 Digital.