- Earth Defense Force 6 annoncé pour le 25 juillet

Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

D'ici-là, on sera tous morts

Annoncé dans un premier temps au printemps (on y est selon le calendrier, pas selon la météo), Earth Defense Force 6 sortira finalement cet été. Il est annoncé pour le 25 juillet prochain. Le jeu est attendu sur PC, PS4 et PS5.Pour rappel, le jeu vous envoie en l'an 2027, soit trois ans après les événements du précédent opus. Les survivants tentent de reconstruire la Terre, mais une nouvelle vague d'attaques aliens menée par les Primers frappe la planète. L'EDF, Earth Defense Force, va une nouvelle fois se dresser face à eux.Le jeu est développé par Sandlot et édité par D3Publisher. Il s'agit d'un shoot à la physique très permissive, sans prise de tête, qui pourra également se jouer jusqu'à 4 en coop en ligne ou à 2 en écran partagé.