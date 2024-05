- The Lullaby of Life, le jeu de puzzles musical, est sorti sur PC

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est l'histoire de la viiiiiie...

The Lullaby of Life est un mélange de puzzles et d'aventure dans lequel vous allez parcourir le monde en dirigeant Bombo, une particule instrumentale et résoudre des puzzles et énigmes basés sur la musique et le son.Il vient de sortir sur PC, via Steam, Gog ou Epic Games. Il sortira plus tard sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Développé par 1 Simple Game et édité par Midwest Games, The Lullaby of Life se base sur de la construction et déconstruction d'obstacles, mais aussi l'esthétisme des formes et l'harmonie.Un jeu mignon, non violent et destiné à toute la famille.