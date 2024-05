Pools est disponible sur PC

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Craignez les mycoses et verrues

Si vous aimez explorer les backrooms et ces espaces liminaux si intrigants, vous serez contents d’apprendre que Pools est d’ores et déjà disponible sur Steam. Place à l’exploration et le fantastique dans cette succession de six niveaux aux carreaux blancs et aux bassins remplis d’eau plus ou moins propre. Le jeu ne contient aucun dialogue et vous largue seul dans son univers familier et pourtant si inquiétant. Oserez-vous franchir le pédiluve ?



Tensori, le studio finlandais responsable du jeu, mise sur une interface inexistante et un sound design aux petits oignons (de pied) pour vous plonger dans une atmosphère angoissante. Le trailer ci-dessous est assez représentatif de l’expérience. Si vous avez la phobie des germes, ça n’est que du bonus.