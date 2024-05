- Beyond Galaxyland, un jeu d'aventure rétro SF

Publié le Mardi 30 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Avec un cochon d'Inde humanoïde

Inspiré des classiques du genre des années 90, Beyond Galaxyland est un jeu d'aventure en pixel art 2,5D qui sortira cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il se revendique de l'héritage de titres tels que Chrono Trigger et Final Fantasy VII.Avant que la Terre ne soit vaporisée par un vaisseau inconnu, Doug est transporté dans un système solaire façon zoo, sorte de paradis appelé Galaxyland, en compagnie de son cochon d'Inde humanoïde et de son robot Martybot.Doug va se rendre compte que le paradis est en réalité un véritable enfer. Il va devoir survivre et trouver qui est derrière la destruction de sa planète.Le jeu est signé d'une seule personne, Sam Enright, et sera édité par United Label.