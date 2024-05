- Lost Records: Bloom & Rage, le nouveau jeu de Don't Nod se dévoile

Publié le Mardi 30 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

BFF (meilleures amies pour la vie), quatre lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kat, ont vécu un événement bouleversant durant l'été 1995.27 ans plus tard, alors qu'elles avaient juré de ne plus jamais se revoir, elles vont devoir faire face à l'exhumation d'un secret enfoui depuis tout ce temps...C'est le personnage de Swann qui se dévoile dans une nouvelle vidéo du jeu Lost Records: Bloom & Rage. Vous y découvrirez la ville fictive de Velvet Cove, dans le Michigan.Le studio français Don't Nod sortira son jeu à la fin de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sera proposé en deux parties, à sortir à un moins d'intervalle.